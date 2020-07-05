Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FRANCESCO TITOTTO
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, CONTINUANO I RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E APPIA in carreggiata esterna
SULLA A24 ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALLA BARRIERA ROMA EST IN DIREZIONE ROMA
SI PROCEDE RALLENTATI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
SULLA AURELIA SI STA IN CODA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA, RALLENTAMENTI ANCHE Più AVANTI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
A MACCARESE PERMANGONO LE COSE SU VIALE MARIA E VIALE ROSPIGLIOSI IN DIREZIONE DELLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA
IN DIMINUZIONE LE CODE SULLA NETTUNENSE, PERMANGONO PERò RALLENTAMENTI TRA VIA PONTINA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO PER INCIDENTE ORMAI RISOLTO
SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LA LINEA FERROVIARIA ROMA PISA È SOSPESA TRA MACCARESE FREGENE E TORRIMPIETRA PALIDORO PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI TRA MACCARESE E CIVITAVECCHIA
QUESTA ERA L’ULTIMA NOTIZIA, PER OGGI È TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTà STRADALE
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