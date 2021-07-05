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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 09:45

di - 05 Luglio 2021 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2021 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA
    RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SALARIA E FLAMINIA
    MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
    PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALGROTTA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA GENIO CIVILE E VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA
    Servizio fornito da Astral

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