Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2021 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA
RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SALARIA E FLAMINIA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MALGROTTA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA GENIO CIVILE E VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA
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