Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2021 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA SS7 APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI TOR TRE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.
INCIDENTE ANCHE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO,CI SONO CODE TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIA MONTE CADRIA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE VERSO ROMA.
SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OS TIA
E’ TUTTO, GRAZIE PERL’ASCOLTO, DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral