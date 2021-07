Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2021 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI

APRIAMO CON LA SS7 APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI TOR TRE PONTI NELLE DUE DIREZIONI.

INCIDENTE ANCHE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO,CI SONO CODE TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIA MONTE CADRIA SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE VERSO ROMA.

SULLA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OS TIA

