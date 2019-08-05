Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI SONO FORMATE CODEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
ANDIAMO SULLA VIA APPIA DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI.
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral