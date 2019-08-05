Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
A PROPOSITO DELL’APPIA PERMANGONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI.
SULLA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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