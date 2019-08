Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE ROMA, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA.

ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SEMPRE VERSO ROMA, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO CONGESTIONATO.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

SULLA VIA APPIA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA, TRAFFCO REGOLARE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral