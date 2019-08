Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO SUBITO CON L’A24 ROMA TERAMO DOVE SI SONO FORMATE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO VERSO TERAMO.

CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA, TROVIAMO DUNQUE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PROBLEMI ANCHE SULLA VIA APPIA SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 44, SIAMO TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA; TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO, IN ENTRAMBI I SENSI, NEL TRATTO INTERESSATO DALL’INCIDENTE.

SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.

