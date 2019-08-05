Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
AGGIORNIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SULL’A24 ROMA TERAMO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI VERSO ROMA. RESTANDO SULL’A24, SI SONO FORMATE CODE, IN QUESTO CASO PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO VERSO TERAMO.
CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA, TROVIAMO DUNQUE RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA APPIA, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 44, SIAMO TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA; TUTTAVIA IL TRAFFICO RISULTA ANCORA CONGESTIONATO IN ENTRAMBI I SENSI.
SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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