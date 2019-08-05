Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’A24 ROMA TERAMO: IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO CONGESTIONATO TRA TIVOLI E IL BIVIO PER L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZONE ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE; CHIUSA INOLTRE L’USCITA DI TIVOLI, SI CONSIGLIA QUINDI DI USCIRE A CASTEL MADAMA. RESTANDO SULL’A24, ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO VERSO TERAMO.
DISAGI ANCHE SULLA TIBURTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA ALBUCCIONE E VILLALBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE.
SULLA SR156 DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA PROSSEDI E VALLE FIORETTA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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