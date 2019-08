Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 15:20 TOMMASO RENZI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDNTE AVVENUTO IN PRECEDENZE E RISULTATA NECESSARIA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI TIVOLI IN DIREIZONE DI ROMA, SI CONSIGLI A CHE E IN VIAGGIO DI USCIRE ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA

SEMPRE SULL’A24 ROMA-TERAMO TROVIAMO RALLENTAMENTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASAL BRUNORI E SPINACETO IN DIREZIONE DI POMEZIA

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, INFORMIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 3 SETEMBRE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS SULLA SS148 PONTINA TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO VERANNO PREDISPOSTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA, CHIUSURE E DEVAZIONI TEMPORANEE.

ED INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO ATTIVO INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.

