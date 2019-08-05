Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 16:20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDNTE AVVENUTO IN PRECEDENZE E RISULTATA NECESSARIA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI TIVOLI IN DIREIZONE DI ROMA, SI CONSIGLI A CHE E IN VIAGGIO DI USCIRE ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA
SEMPRE SULL’A24 ROMA-TERAMO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CAUSATI DA UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA ISTITUITO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI
PASSANDO AL RACCORDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’APPIA E LA DIRAMZIONE ROMA SUD
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI
INFORMIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 3 SETEMBRE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS SULLA SS148 PONTINA TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO VERANNO PREDISPOSTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA, CHIUSURE E DEVAZIONI TEMPORANEE.
CONTINUANO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SR 630 AUSONIA TRA IL KM 13+000 ED IL KM 23+000, SARA PREDISPOSTA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CANTIERE E UNA LIMITAZIONE DELLA VELOCITA A 30 KM/H.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral