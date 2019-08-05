Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 17:20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO DOVE A SEGUITO DI UN ICIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PONTINA ED APPIA
PASSANDO SULL’A24 ROMA-TERMO RIAPERTA L’USCITA DI TIVOLI IN DIREIZONE DI ROMA, IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDNETE, ATTUALMETE IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULLA ZONA INTERESSATA
CODE PER INCIDNETE SULL’OSTIENSE TRA CASAL BERNOCCHI E VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA RACCORDO ANULARE E CENTRO GIANO IN DIREIZONE DI OSTIA ED IN SENSO OPPOSTO TRA VIA DELLE CALLE E CENTRO GIANO
SPOSTANDOCI SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
PASSANDO AL TRASPORTO PUBBLICO, RITARDI SULLA LINEA METRO C IN DIREIZONE DI SAN GIOVANNI A CAUSA DI UN GUASTO AD UN TRANO SULLA TRATTA
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI
CONTINUANO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA SR 630 AUSONIA TRA IL KM 13+000 ED IL KM 23+000, SARA PREDISPOSTA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CANTIERE E UNA LIMITAZIONE DELLA VELOCITA A 30 KM/H.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral