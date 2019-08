Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 17:20 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CRREGGAITA ESTERNA, ATTUALMENTE PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E LA DIRAMAIZONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E SELVA CANDIDA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARE IN DIREIZONE DEL RACCORDO

CODE PER INCIDNETE SULL’OSTIENSE TRA CASAL BERNOCCHI E VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

UN INCIDENTE CAUSA CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO ANULARE E CENTRO GIANO IN DIREIZONE DI OSTIA ED IN SENSO OPPOSTO TRA VIA DELLE CALLE E CENTRO GIANO

CODE SULLA COLOMBO PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO IL GUASTO TECNICO CHE CAUSAVA RITARDI SULLA METRO C, ATTUALMENTE IL TRANSITO E’ REGOLARE

ED INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO INFORMIAMO CHE LA PARTENZA DELLA CORSA UNITA VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 18.15 E STA POSTICIPATA ALLA ORE 19.15

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral