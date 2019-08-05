Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 5 AGOSTO 2019 ORE 19:20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LA PONTINA E L’APPIA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARE IN DIREIZONE DEL RACCORDO
SULLA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN INCIDENTE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI CENTRO GIANO, TALE CHIUSURA PROVOCA CODE DA MOSTACCIANO IN DIREIZONE DI OSTIA
RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’OSTIENSE CHE CAUSAVA DISAGI, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA
CODE SULLA COLOMBO PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
CODE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIAMA IN DIREIZONE DI LATINA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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