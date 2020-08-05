Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E A24, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E ANCORA UNA VOLOTA LA A24;
SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA A24, TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA SETTECAMINI E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULL’AURELIA SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASAL LUMBROSO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
TRAFFICO BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E VIA RIANESE IN DIREZIONE ROMA;
SULLA TIBURTINA TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E VIA DI S. BASILIO IN ENTRATA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E VIA PONTE DI NONA IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E VIA DELLA CANCELLIERA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, INCOLONNAMENTI PER LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA SOLFARATA E VIA DEI CASTELLI ROMANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, ROMA-LIDO PARZIALMENTE INTERROTTA TRA EUR MAGLIANA E ACILIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral