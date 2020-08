Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E A24, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E ANCORA UNA VOLOTA LA A24;

SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA A24, TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA SETTECAMINI E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO;

PER CHI VIAGGIA SULL’AURELIA SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASAL LUMBROSO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

TRAFFICO BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E VIA RIANESE IN DIREZIONE ROMA;

SULLA TIBURTINA TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E VIA DI S. BASILIO IN ENTRATA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E VIA PONTE DI NONA IN USCITA;

TRAFFICO RALLENTATO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E VIA DELLA CANCELLIERA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, INCOLONNAMENTI PER LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA SOLFARATA E VIA DEI CASTELLI ROMANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, ROMA-LIDO PARZIALMENTE INTERROTTA TRA EUR MAGLIANA E ACILIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral