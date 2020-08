Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO CON LA A24 DOVE IL TRAFFICO È ANCORA BLOCCATO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO EXTRA-URBANO, SEGNALIAMO CODE DOPO L’USCITA PER TIVOLI IN DIREZIONE CASTEL MADAMA;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DELLA PISANA IN INTERNA;

TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI S. BASILIO IN ENTRATA;

RIAPERTA AL TRANSITO LA SP54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;

PER CHI PERCORRE LA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, INCOLONNAMENTI PER LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA SOLFARATA E VIA DEI CASTELLI ROMANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

