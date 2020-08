Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2020 ORE 20.15 FEDERICO DI LERNIA

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E ARDEATINA

SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA

SEGNALIAMO FORTI DISAGI, A CAUSA DI LAVORI IN CORSO, SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO.

PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA-TERAMO, SEGNALIAMO CODE DOPO L’USCITA PER TIVOLI IN DIREZIONE CASTEL MADAMA;

SULLA TIBURTINA SI RALLENTA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

PER CHI PERCORRE LA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA

DA FEDERICO DI LERNIA PER OGGI È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral