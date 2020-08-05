Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2020 ORE 20.15 FEDERICO DI LERNIA
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E ARDEATINA
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
SEGNALIAMO FORTI DISAGI, A CAUSA DI LAVORI IN CORSO, SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO.
PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA-TERAMO, SEGNALIAMO CODE DOPO L’USCITA PER TIVOLI IN DIREZIONE CASTEL MADAMA;
SULLA TIBURTINA SI RALLENTA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER CHI PERCORRE LA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA
DA FEDERICO DI LERNIA PER OGGI È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral