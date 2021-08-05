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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 07:30

di - 05 Agosto 2021 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2021 ORE 7:20 FEDERICO DI LERNIA
    UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI DOVE AL MOMENTO ABBIAMO 5KM DI CODA PER INCIDENTE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO
    SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
    CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORVERGATA AL RACCORDO ANULARE DI DIREZIONE ROMA
    SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA DEI RUTULI A POMEZIA
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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