Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2021 ORE 7:20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI DOVE AL MOMENTO ABBIAMO 5KM DI CODA PER INCIDENTE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORVERGATA AL RACCORDO ANULARE DI DIREZIONE ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA DEI RUTULI A POMEZIA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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