Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 11:30

APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE DI 15KM A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN AUTOCARRO IN DIREZIONE NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO. SI TRASITA SOLO SU DUE CORSIE

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR

SUL RANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALTEZZA VIA TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE ALTEZZA TOGLIATTI

PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA TRA VALMONTONE E SAN CESAREO A CAUSA DELLE CODE SULLA A1

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA UNITA VELOCE PONZA ANZIO DELLE 17.30 NON SARA EFFETTUATA CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE

