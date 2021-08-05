Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2021 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE ABBIAMO CODE DI 15KM A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN AUTOCARRO IN DIREZIONE NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO. SI TRASITA SOLO SU DUE CORSIE
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA POMEZIA A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR
SUL RANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALTEZZA VIA TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE ALTEZZA TOGLIATTI
PROSEGUENDO SULLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA TRA VALMONTONE E SAN CESAREO A CAUSA DELLE CODE SULLA A1
PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA UNITA VELOCE PONZA ANZIO DELLE 17.30 NON SARA EFFETTUATA CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral