Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2021 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI
UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA VIA PONTINA DOVE IN DIREZIONE ROMA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE
SEMPRE SULLA PONTINA IN QUESTO CASO PER TRAFFICO E IN DIREZIONE LATINA CODE A TRATTI TRA CINQUE PODERI E APRILIA
PASSIAMO ALLA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE PERMANGONO FORTI DISAGI NEL TRATTO TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO E COLLEFERRO.
ANCORA CODE IN DIREZIONE NAPOLI PER IL RIPRISTINO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA DI OGGI. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA ROMA-NAPOLI
VEDIAMO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTENA TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA, SI RALLENTA ALTEZZA CASTEL GIUBILEO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA TOGLIATTI
CI SPOSTIAMO SULLA VIA SALARIA NEL REATINO
LA STRADA, CHIUSA IN ENTRAMBI I SENSI A SEGUITO DI UN INCENDIO, AL MOMENTO E’ RIAPERTA IN DIREZIONE ROMA TRA CITTADUCALE E NUCLEO INDUSTRIALE
ATTIVO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA SU UN’UNICA CARREGGIATA,
permane il DIVIETO di transito per i MEZZI PESANTI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE, che dovranno percorrere la viabilità alternativa
RESTA CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERNI
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral