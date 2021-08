Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2021 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA LA VIA PONTINA DOVE IN DIREZIONE ROMA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE

SEMPRE SULLA PONTINA IN QUESTO CASO PER TRAFFICO E IN DIREZIONE LATINA CODE A TRATTI TRA CINQUE PODERI E APRILIA

PASSIAMO ALLA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE PERMANGONO FORTI DISAGI NEL TRATTO TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO E COLLEFERRO.

ANCORA CODE IN DIREZIONE NAPOLI PER IL RIPRISTINO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA DI OGGI. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA ROMA-NAPOLI

VEDIAMO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTENA TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA, SI RALLENTA ALTEZZA CASTEL GIUBILEO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE IN USCITA DA ROMA TRA LA TANGENZIALE EST E VIA TOGLIATTI

CI SPOSTIAMO SULLA VIA SALARIA NEL REATINO

LA STRADA, CHIUSA IN ENTRAMBI I SENSI A SEGUITO DI UN INCENDIO, AL MOMENTO E’ RIAPERTA IN DIREZIONE ROMA TRA CITTADUCALE E NUCLEO INDUSTRIALE

ATTIVO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA SU UN’UNICA CARREGGIATA,

permane il DIVIETO di transito per i MEZZI PESANTI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE, che dovranno percorrere la viabilità alternativa

RESTA CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERNI

