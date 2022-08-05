Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2022 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULL’A1 ROMA-NAPOLI SI SONO FORMATE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.
SUL RACCORDO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO TUSOCLANA IN ESTERNA.
ANDIAMO PIU’ A SUD, SULLA MONTI LEPINI LUNGHE CODE PER INCIDENTE DAL BIVIO PER CECCANO A VALLE FIORETTA VERSO FROSINONE. LA STRADA E’ AL MOMENTO CHIUSA TRA VIA DELL’INDUSTRIA E VIA ARMANDO VONA; ATTIVE DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO.
RESTIAMO IN ZONA, PROPRIO A FROSINONE, TRAFFICO INTENSO NEL CENTRO ABITATO, SI STA IN CODA SULLA VIA PER FIUGGI, VIA CASILINA E VIALE VOLSCI.
INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral