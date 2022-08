Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2022 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.

SUL RACCORDO SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA.

ANDIAMO PIU’ A SUD, SULLA MONTI LEPINI E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ ALTEZZA DI VALLE FIORETTA VERSO FROSINONE. PERMANGONO TUTTAVIA LE CODE A PARTIRE DA QUATTRO STRADE.

INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE. DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI. ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.

