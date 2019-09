Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 ROMA- NAPOLI SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA

RIMANE CHIUSA ANCORA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI L’INTERO TRATTO DA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE PER ALLAGAMENTO A SEGUITO DEL MALTEMPO.

CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO ANULARE

E SULLA PONTINA SEMPRE RALLENTAMENTI NEL TRATTO VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

TRASPORTO PUBBLICO RIMANE SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A UTILIZZARE STAZIONE SPAGNA E REPUBBLICA

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral