Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA- NAPOLI SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E FERENTINO IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA
RIMANE CHIUSA ANCORA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI L’INTERO TRATTO DA VIA APPIA A VIA DELLE GROTTE PER ALLAGAMENTO A SEGUITO DEL MALTEMPO.
CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO ANULARE
E SULLA PONTINA SEMPRE RALLENTAMENTI NEL TRATTO VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
TRASPORTO PUBBLICO RIMANE SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A UTILIZZARE STAZIONE SPAGNA E REPUBBLICA
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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