Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
ANDIAMO SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE RIMANGONO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO TUSCOLANA E A 24
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e Tiburtina
MENTRE PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra Via di Tor Cervara e Tangenziale Est direzione Roma
Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi, da via Appia a Via delle Grotte per ripristino stato dei luoghi a seguito del maltempo.
TRASPORTO PUBBLICO RIMANE SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A UTILIZZARE STAZIONE SPAGNA E REPUBBLICA
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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