Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09:15

ANDIAMO SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE RIMANGONO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO TUSCOLANA E A 24

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e Tiburtina

MENTRE PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra Via di Tor Cervara e Tangenziale Est direzione Roma

Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi, da via Appia a Via delle Grotte per ripristino stato dei luoghi a seguito del maltempo.

TRASPORTO PUBBLICO RIMANE SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI DELLA METRO A UTILIZZARE STAZIONE SPAGNA E REPUBBLICA

