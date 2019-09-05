Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO CASILINA E APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e Tiburtina
PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra LA TOGLIATTI e Tangenziale Est IN direzione Roma
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE ROMA E TRAFFICATA ANCHE IL TRATTO TRA PARCO LEONARDO E RACCORDO IN DIREZIONE APPIA
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE PER UN VEICOLO IN PANNE NEL TRATTO VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE SULLA VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE LADISPOLI
Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi, da via Appia a Via delle Grotte per ripristino stato dei luoghi a seguito del maltempo.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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