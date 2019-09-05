Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO DOVE RISULTA PRESSOCHE’ SCORREVOLE ESCLUSO I TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
MENTRE PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra FIORENTINI e Tangenziale IN direzione Roma
E SULLA A1 ROMA-FIRENZE RALLENTAMENTI PER CANTIERI IN MOVIMENTO NEL TRATTO TRA SETTEBAGNI E RACCORDO ANULARE
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE PER UN VEICOLO IN PANNE NEL TRATTO VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA AURELIA SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA PER UN GRAVE INCIDENTE TRA LE USCITE MALAGROTTA E ARANOVA IN DIREZIONE LADISPOLI
MENTRE SULLA CASILINA CHIUSO IL TRATTO TRA PANTANELLO E NOCICCHIA AL KM 66,500 PER INCIDENTE DEVIAZIONI SUL POSTO ALL’INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO
DISAGI SULLA PONTINA CON CODE E RALLENTAMENTI PER LAVORI DEL MANTO STRADALE TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE APRILIA
CI SPOSTIAMO A VELLETRI DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI CORI E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi, da via Appia a Via delle Grotte per ripristino stato dei luoghi a seguito del maltempo.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASSINO
RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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