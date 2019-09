Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO DOVE RISULTA PRESSOCHE’ SCORREVOLE ESCLUSO I TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA NEL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

MENTRE PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra FIORENTINI e Tangenziale IN direzione Roma

E SULLA A1 ROMA-FIRENZE RALLENTAMENTI PER CANTIERI IN MOVIMENTO NEL TRATTO TRA SETTEBAGNI E RACCORDO ANULARE

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE PER UN VEICOLO IN PANNE NEL TRATTO VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA AURELIA SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA PER UN GRAVE INCIDENTE TRA LE USCITE MALAGROTTA E ARANOVA IN DIREZIONE LADISPOLI

MENTRE SULLA CASILINA CHIUSO IL TRATTO TRA PANTANELLO E NOCICCHIA AL KM 66,500 PER INCIDENTE DEVIAZIONI SUL POSTO ALL’INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO

DISAGI SULLA PONTINA CON CODE E RALLENTAMENTI PER LAVORI DEL MANTO STRADALE TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE APRILIA

CI SPOSTIAMO A VELLETRI DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI CORI E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi, da via Appia a Via delle Grotte per ripristino stato dei luoghi a seguito del maltempo.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASSINO

RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO

