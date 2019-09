Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO

BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE.

DIMINUITO ANCHE IL TRAFFICO NEL TRATTO Urbano A24 RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST

SULLA VIA AURELIA CODE E RALLENTAMENTI PER UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI MALAGROTTA E ARANOVA IN DIREZIONE LADISPOLI SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA

MENTRE SULLA CASILINA CHIUSO IL TRATTO TRA PANTANELLO E NOCICCHIA AL KM 66,500 PER INCIDENTE DEVIAZIONI SUL POSTO ALL’INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO

DISAGI SULLA PONTINA CON CODE E RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASALAZZARA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA

CI SPOSTIAMO A VELLETRI CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI CORI

E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi, da via Appia a Via delle Grotte per ripristino stato dei luoghi a seguito del maltempo.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE ROMA RITORNATA CIRCOLAZIONE REGOLARE PERMANGONO RITARDI DOVUTI A UN GUASTO TECNICO.

POSSIBILI DISAGI DOMANI PER IL TRASPORTO AEREO DOVE E’ PREVISTO LO SCIOPERO NAZIONALE PER TUTTA LA GIORNATA, SARANNO GARANTITE FASCIE ORARIE DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 18 ALLE 21.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral