Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 MARCO CILUFFO
BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA REGIONE.
DIMINUITO ANCHE IL TRAFFICO NEL TRATTO Urbano A24 RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST
SULLA VIA AURELIA CODE E RALLENTAMENTI PER UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI MALAGROTTA E ARANOVA IN DIREZIONE LADISPOLI SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA
MENTRE SULLA CASILINA CHIUSO IL TRATTO TRA PANTANELLO E NOCICCHIA AL KM 66,500 PER INCIDENTE DEVIAZIONI SUL POSTO ALL’INTERNO DELL AREA DI SERVIZIO
DISAGI SULLA PONTINA CON CODE E RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASALAZZARA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA
CI SPOSTIAMO A VELLETRI CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI CORI
E VIA APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi, da via Appia a Via delle Grotte per ripristino stato dei luoghi a seguito del maltempo.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE ROMA RITORNATA CIRCOLAZIONE REGOLARE PERMANGONO RITARDI DOVUTI A UN GUASTO TECNICO.
POSSIBILI DISAGI DOMANI PER IL TRASPORTO AEREO DOVE E’ PREVISTO LO SCIOPERO NAZIONALE PER TUTTA LA GIORNATA, SARANNO GARANTITE FASCIE ORARIE DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 18 ALLE 21.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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