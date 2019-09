Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 MARCO CILUFFO

BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLA RESTANTE RETE STRADALE DELLA REGIONE.

SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA A1 ROMA-NAPOLI PER LAVORI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI

SUL TRATTO Urbano A24 RIMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORENTINI E TANGENZIALE EST

SULLA VIA AURELIA SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA PER UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE DI MALAGROTTA E ARANOVA IN DIREZIONE LADISPOLI

DISAGI SULLA PONTINA CON CODE E RALLENTAMENTI PER LAVORI

TRA VIA STRAMPELLI E VIA DI VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA

SULLA VIA APPIA Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi DI MARCIA, da via Appia a Via delle Grotte per ripristino stato dei luoghi a seguito del maltempo.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE ROMA RITORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE, PERMANGONO RITARDI.

POSSIBILI DISAGI DOMANI PER IL TRASPORTO AEREO DOVE E’ PREVISTO LO SCIOPERO NAZIONALE PER TUTTA LA GIORNATA, SARANNO GARANTITE FASCIE ORARIE DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 18 ALLE 21.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral