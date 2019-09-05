Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 MILANO NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE;
SULLA STESSA ROMA TERAMO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI LATINA;
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI ALLAGAMENTI DOVUTI AL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO PER L’APPIA E VIA DELLE GROTTE NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral