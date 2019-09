Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 ROMA-ORTE, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI E RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO

E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO;

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI LATINA;

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO PER L’APPIA E VIA DELLE GROTTE NELLE DUE DIREZIONI.

