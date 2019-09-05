Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 ROMA-ORTE, CON RITARDI FINO A 15 MINUTI E RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO
E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO;
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI LATINA;
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO PER L’APPIA E VIA DELLE GROTTE NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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