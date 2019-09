Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E LO STESSO RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA;

CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD, NEL DETTAGLIO SULLA PONTINA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA;

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO PER SEGNALARE ANCORA DISAGI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE: A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLAZIONE RESTA FORTEMENTE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 ROMA-ORTE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

