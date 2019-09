Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; I MAGGIORI DISAGI SI HANNO IN ESTERNA, DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA;

PIU’ A SUD TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA, QUI PER LAVORI IN CORSO;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ A SEGUITO DEGLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO: LA STRADA REGIONALE E’ STATA RIAPERTA TRA IL BIVIO PER L’APPIA E VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral