Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CITTA’;

SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RESTA INTENSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, NEL DETTAGLIO IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, IN ESTERNA CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIALE ISACCO NEWTON E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR;

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO PER SEGNALARE ANCORA DISAGI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE: A CAUSA DEL GUASTO DI UN CONVOGLIO FERMO TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI LA CIRCOLAZIONE RESTA FORTEMENTE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 120 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI SULLA LINEA FL1 ROMA-ORTE, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI, LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral