Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE E’ STATO RISOLTO IL GUASTO AL CONVOGLIO TRA ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI: IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI.

E VENIAMO AL TRAFFICO: A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLO SVINCOLO PER L’AURELIA;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE PIU’ A SUD SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;

E DOMANI 6 SETTEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRASPORTO AEREO DALLE 10 ALLE 14: AD INCROCIARE LE BRACCIA IL PERSONALE DI TERRA E DI VOLO DELLE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE PANORAMA E CITYLINER; ALCUNI VOLI SARANNO COMUNQUE GARANTITI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral