Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE INCARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI

RALLENTAMENTI SULLA AURELIA ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SI RALEENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE TERRACINA

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E FNTANA DI PAPA NEI DUE SENSI

SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

SEGNALIAMO LAVORI NELLA PROVINCIA DI LATINA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E PORTO BADINO IN DIREZIONE TERRACINA,

I CANTIERI IN TRATTI SALTUARI RICHIEDONO ALCUNE DEVIAZIONI SU VIABILITA’ LOCALE. PRESTARE ATTENZIONE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTA LA LINEA FERROVIARIA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. NELLA TRATTA ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,

CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI TROVERA’ L’ELENCO COMPLETO DELLE SEDI “DRIVE-IN” SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral