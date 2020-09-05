Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 10:30

di - 05 Settembre 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
    SUL RACCORDO ANULARE CODE INCARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
    RALLENTAMENTI SULLA AURELIA ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    SI RALEENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE TERRACINA
    RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E FNTANA DI PAPA NEI DUE SENSI
    SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
    SEGNALIAMO LAVORI NELLA PROVINCIA DI LATINA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E PORTO BADINO IN DIREZIONE TERRACINA,
    I CANTIERI IN TRATTI SALTUARI RICHIEDONO ALCUNE DEVIAZIONI SU VIABILITA’ LOCALE. PRESTARE ATTENZIONE
    PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTA LA LINEA FERROVIARIA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. NELLA TRATTA ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
    CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI TROVERA’ L’ELENCO COMPLETO DELLE SEDI “DRIVE-IN” SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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