Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE INCARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI SULLA AURELIA ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SI RALEENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE TERRACINA
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E FNTANA DI PAPA NEI DUE SENSI
SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
SEGNALIAMO LAVORI NELLA PROVINCIA DI LATINA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E PORTO BADINO IN DIREZIONE TERRACINA,
I CANTIERI IN TRATTI SALTUARI RICHIEDONO ALCUNE DEVIAZIONI SU VIABILITA’ LOCALE. PRESTARE ATTENZIONE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTA LA LINEA FERROVIARIA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. NELLA TRATTA ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI TROVERA’ L’ELENCO COMPLETO DELLE SEDI “DRIVE-IN” SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral