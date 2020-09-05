Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2020 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ARDEATINA E PONTINA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI SULLA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E CASAL PALOCCO IN DIREZIONE OSTIA
SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE TERRACINA
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI
SI RALLENTA ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTA LA LINEA FERROVIARIA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. NELLA TRATTA ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO,
CHI DEVE EFFETTUARE I TAMPONI TROVERA’ L’ELENCO COMPLETO DELLE SEDI “DRIVE-IN” SUL SITO SALUTELAZIO.IT E AL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral