Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 15:30

PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD ARICCIA RALLENTAMENTI IN VIA CANCELLIERA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI

SI RALLENTA IN VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA ENRICO FERMI NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA STATALE CASILINA RALLENTAMENTI A COLONNA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA PROVINCALE FRASCATI – COLONNA IN DIREZIONE ROMA

SI STA IN CODA IN VIA CASAL BIANCO ALL’ALTEZZA DI VIA GERMANIA IN DIREZIONE TIBURTINA

MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

