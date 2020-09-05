Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2020 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ARICCIA RALLENTAMENTI IN VIA CANCELLIERA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA IN VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA ENRICO FERMI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA STATALE CASILINA RALLENTAMENTI A COLONNA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA PROVINCALE FRASCATI – COLONNA IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA IN VIA CASAL BIANCO ALL’ALTEZZA DI VIA GERMANIA IN DIREZIONE TIBURTINA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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