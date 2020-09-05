Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2020 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DIVINO AMORE IN DIREZIONE PAVONA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA IN VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA ENRICO FERMI NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA,
RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA FLAMINIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN USCITA DALLA CAPITALE
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