Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2020 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE PER UN VEICOLO IN PANNE TRA CASTEL ROMANO E VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE MOSTACCIANO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA VIA DI PRATICA E LA PONTINA IN DIREZIONE POMEZIA
INFINE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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