Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE

PER GLI EVENTI RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI SI SVOLGERA’ NELLA CAPITALE, IN CAMPIDOGLIO, IL G20 DELLA SALUTE. SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA L’AREA DEL CAMPIDOGLIO, VIA DALL’ARA COELI E IL COLOSSEO. CONTESTUALMENTE 29 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO SOLO NELLA GIORNATA DI OGGI.

PER I CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE LAZIO RICORDIAMO QUELLO DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA 411 SUBLACENSE, ATTIVO IN TRATTI SALTUARI TRA ARSOLI E SUBIACO FINO AL 30 SETTEMBRE

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL MOMENTO È TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral