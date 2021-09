Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 08:30

Astral infomobilità Bentrovati all’ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora traffico regolare sul Raccordo Anulare e sulle principali autostrade del territorio regionale per gli eventi di Cordiano che oggi e domani si svolgerà nella capitale in Campidoglio il G20 della salute sul fronte della viabilità sono previste chiusura traffico nell’area del Campidoglio da via dell’Ara Coeli al Colosseo contestualmente 29 linee del trasporto pubblico subiscono Deviazioni di percorso solo nella giornata di oggi Briganti attivi nella regione Lazio ricordiamo quello di pavimentazione a cura di Astral Spa sulla 411 sublacense attivo in tratti saltuari tra arsoli e Subiaco fino al 30 settembre a Federico Di Lernia mobilità al momento è tutto vi auguriamo un buon proseguimento di giornata un servizio della Regione Lazio

Servizio fornito da Astral