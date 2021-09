Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 09:20 FEDERICO DI LERNIA

TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE

PER I CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE LAZIO RICORDIAMO QUELLO DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA 411 SUBLACENSE, ATTIVO IN TRATTI SALTUARI TRA ARSOLI E SUBIACO FINO AL 30 SETTEMBRE

SULL’APPIA A TERRACINA, CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA TEMPIO DI GIOVE IN CARREGGIATA NORD. ATTIVO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA SU CARREGGIATASUD

SULLA SALARIA VERSO RIETI CHISA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA GALLERIA COLLE GIARDINO FINO AL 22 FEBBRAIO. DEVIAZIONI SULLA EXSS4 ALBERATA IN DIREZIONE ASCOLI CON INVERSIONE DI MARCIA AL KM 77,700.

