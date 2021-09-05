Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA MOMENTANEA DI VIA NETTUNENSE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO PER INCIDENTE.
SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VIA PINDARO DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA
PER I CANTIERI ATTIVI NELLA REGIONE LAZIO RICORDIAMO QUELLO DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SULLA 411 SUBLACENSE, ATTIVO IN TRATTI SALTUARI TRA ARSOLI E SUBIACO FINO AL 30 SETTEMBRE
SULL’APPIA A TERRACINA, CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA GALLERIA TEMPIO DI GIOVE IN CARREGGIATA NORD. ATTIVO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA SU CARREGGIATASUD
SULLA SALARIA VERSO RIETI CHISA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA GALLERIA COLLE GIARDINO FINO AL 22 FEBBRAIO. DEVIAZIONI SULLA EXSS4 ALBERATA IN DIREZIONE ASCOLI CON INVERSIONE DI MARCIA AL KM 77,700.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL MOMENTO È TUTTO VI AUGURIAMO UN BUON PRESEGUIMENTO DI GIORNATA
Servizio fornito da Astral