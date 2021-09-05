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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 11:30

di - 05 Settembre 2021 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA MOMENTANEA DI VIA NETTUNENSE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO PER INCIDENTE.
    ANCHE SU RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA AURELIA. SEMPRE IN ESTERNA PIU AVANTI CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    ANCHE SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA GUIDONIA MONTECELIO E PONZANO ROMANO
    CODE PER INCIDENTE SULLA COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
    CODE PER INCIDENTE ANCHE A VIALE COCCIA DI MORTO NEL COMUNE DI FIUMICINO TRA VIA DELLA FOCE MICINA E VIA DEL PESCE LUNA
    SULLA PONTINA SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA
    DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL MOMENTO È TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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