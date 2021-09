Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA MOMENTANEA DI VIA NETTUNENSE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO PER INCIDENTE.

ANCHE SU RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA AURELIA. SEMPRE IN ESTERNA PIU AVANTI CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

ANCHE SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA GUIDONIA MONTECELIO E PONZANO ROMANO

CODE PER INCIDENTE SULLA COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

CODE PER INCIDENTE ANCHE A VIALE COCCIA DI MORTO NEL COMUNE DI FIUMICINO TRA VIA DELLA FOCE MICINA E VIA DEL PESCE LUNA

SULLA PONTINA SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA

