Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA MOMENTANEA DI VIA NETTUNENSE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO PER INCIDENTE.
ANCHE SU RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA AURELIA. SEMPRE IN ESTERNA PIU AVANTI CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
ANCHE SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA GUIDONIA MONTECELIO E PONZANO ROMANO
CODE PER INCIDENTE SULLA COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
CODE PER INCIDENTE ANCHE A VIALE COCCIA DI MORTO NEL COMUNE DI FIUMICINO TRA VIA DELLA FOCE MICINA E VIA DEL PESCE LUNA
SULLA PONTINA SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL MOMENTO È TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral