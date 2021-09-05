Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA MOMENTANEA DI VIA NETTUNENSE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO PER INCIDENTE.
CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE.
MENTRE SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA
ANCHE SU RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA AURELIA. IN INTERNA SEMPRE CODE PER INCIDENTE QUESTA VOLTA ALTEZZA DIRAMANZIONE ROMA SUD
SU VIA AURELIA CODE ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI
PER IL TRAFFICO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA LINA ROMA PISA TRAFFICO È RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA RITARDI FINO A 25 MINUTI
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ, AL MOMENTO È TUTTO VI AUGURIAMO UN BUON PRESEGUIMENTO DI GIORNATA
Servizio fornito da Astral