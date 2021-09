Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO SEGNALANDO LA CHIUSURA MOMENTANEA DI VIA NETTUNENSE TRA MONTEGIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO PER INCIDENTE.

CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE.

MENTRE SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA

ANCHE SU RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA AURELIA. IN INTERNA SEMPRE CODE PER INCIDENTE QUESTA VOLTA ALTEZZA DIRAMANZIONE ROMA SUD

SU VIA AURELIA CODE ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

SULLA PONTINA SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI

PER IL TRAFFICO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA LINA ROMA PISA TRAFFICO È RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA RITARDI FINO A 25 MINUTI

