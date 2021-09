Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 15.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON LA NETTUNENSE CHE E STATO RIAPERTA LA CIRCOLAZIONE, CHIUSA IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE

SPOSTIAMOCI SULL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE ANCHE QUI E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE BLOCCAVA IL TRAFFICO TRA FERENTINO E ANAGNI, ATTUALMENTE PERMANGONO DELLE CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI FERENTINO

SU VIA AURELIA CODE ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CODE SULLA COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI

