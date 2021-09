Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2021 ORE 19.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE A TRATTI TRA CEPRANO E VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, MENTRE IN SENSO OPPOSTO E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

MOLTO TRAFFICATA ANCHE L’A24 ROMA-TERAMO DOVE TROVIAMO DELLA CODE TRA VICOVARO E TIVOLI IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO DEI RALLENTAMETNI ANCHE SULLA ROMA-TARQUINIA TRA SANTA MARINELLA E TORRIMPIETRA

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLNA

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE E STATO RIMSOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

TRAFFICO INCOLONNATO SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE DI ROMA E PROSEGUANDO ANCHE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO

SPOSTIAMOCI SULLA VIA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

