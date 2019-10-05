Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 5 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SULLA LINEA B/B1 DELLA METRO, IL TRATTO CASTRO PRETORIO LAURENTINA E’ INTERROTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE PER LE GIORNATE DI OGGI E DI DOMANI.
I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB.
MENTRE IL TRATTO CASTRO PRETORIO- REBIBBIA/IONIO SARA’ ATTIVO
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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